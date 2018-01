Camera's moeten sluikstorters afschrikken 02u38 0

De gemeenteraad van Steenokkerzeel heeft het licht op groen gezet voor het plaatsen van mobiele camera's om sluikstorters op heterdaad te betrappen. Voortaan zullen camera's van afvalintercommunale Incovo ingezet worden op sluikstortgevoelige plaatsen zoals de zone langs de E19 in Perk.





"We hebben de voorbije maanden verschillende grote sluikstorten moeten opruimen", zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). "Het gaat vaak om de inhoud van volledige vrachtwagens die gedropt wordt. De sluikstorters zijn het vaakst actief in deelgemeente Perk in de berm van de brug over de E19 langs de Houtemsesteenweg, de gracht langs de Brembosstraat en aan de brug over de E19 in de Ravaartstraat."





"Maar ook in de Ruthstraat in Steenokkerzeel wordt regelmatig afval op straat gegooid. Het gaat dikwijls om afval uit Brussel. Ondanks de verschillende acties zijn we er nog niet in geslaagd om de sluikstorters te vatten en het probleem op te lossen. Daarom schakelen we vanaf nu camera's in."





De afvalophaling in Steenokkerzeel gebeurt door Interza, maar voor de plaatsing van de camera's werkt de gemeente samen met afvalintercommunale Incovo.





"Via die camera's hopen we sluikstorters eindelijk op heterdaad te kunnen betrappen en hen vervolgens ook zwaar te beboeten", aldus nog Ryon. "Het sluikstorten moet stoppen, want het opruimen van het afval kost ons handenvol geld." (RDK)