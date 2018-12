Buurmeisje lijdt aan muco dus zamelen buren 22.895 euro in voor mucovereniging Robby Dierickx

17u35 0 Steenokkerzeel Enkele bewoners van de Vanheylenstraat in Melsbroek hebben woensdagmiddag op het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke een symbolische cheque van 22.895 euro overhandigd aan de presentatoren van De Warmste Week. Ze zamelden dat geld in voor de mucovereniging omdat één van de dochters van de buren aan muco lijdt.

“Het idee om geld in te zamelen voor de mucovereniging ontstond iets minder dan een jaar geleden tijdens de nieuwjaarsreceptie in onze straat”, zegt Gilbert Jaspers, CD&V-gemeenteraadslid en één van de bewoners van de Vanheylenstraat. “Liv, een kindje uit onze straat, lijdt immers aan mucoviscidose en we wilden iets voor de ouders doen. Ze lieten ons weten dat ze liever wilden dat we geld voor de hele mucovereniging inzamelden dan alleen voor hun dochter. Al snel toonden heel wat buren zich bereid om te helpen. De afgelopen elf maanden stonden we dan ook met verschillende kraampjes op tal van evenementen. Zo verkochten we Cava tijdens de Weifeesten in Melsbroek, hielden we een soepverkoop op de zondagsmarkt en organiseerden we een gospelconcert in de kerk.”

Dat alles bracht maar liefst 22.895 euro op. Woensdagmiddag trokken de buren zelf naar Wachtebeke om de cheque te overhandigen.