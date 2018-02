Burgemeester Ryon tijdje out na val bij rodelen 02 februari 2018

02u28 0 Steenokkerzeel Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) heeft de voorbije dagen moeten doorbrengen in een ziekenhuis in het Oostenrijkse Reutte. Zondagavond brak hij namelijk zijn enkel tijdens het rodelen. Ryon vergezelde de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Sint-Cajetanusschool in Perk tijdens hun sneeuwklassen.

Het is ondertussen al een traditie: burgemeester Kurt Ryon die als begeleider meegaat met de school uit Perk. Dit jaar was hij aan zijn vierde editie toe, maar lang heeft hij er niet van kunnen genieten. "Zondagavond gingen we rodelen (sleeën van een aangelegde piste, red.) en daarbij kwam ik ongelukkig ten val", vertelt hij van in zijn ziekenhuisbed in Reutte. "Omdat zowel de binnen- als de buitenkant van de enkel gebroken was en hij ook liniaal verschoven was, moest ik meteen onder het mes. De komende zes weken zal ik in het gips zitten, waarna ik ook nog een poos zal moeten revalideren."





De breuk komt wel heel ongelegen, gezien het dit jaar een verkiezingsjaar is. "Maar ik zal de komende weken wel gewoon mijn computerwerk kunnen verrichten", aldus Ryon nog. "Voor sommige afspraken zal ik echter een beroep moeten doen op waarnemend burgemeester Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). Ik hoop in ieder geval snel weer de oude te kunnen zijn."





Ryon zou in eerste instantie met een vliegtuig huiswaarts gebracht worden, maar koos er zelf voor om vannacht samen met de leerlingen met de bus naar Steenokkerzeel terug te keren. (RDK)