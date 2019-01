Burgemeester Ryon: “Geluidsactieplan Vlaamse regering krijgt 0/10” Robby Dierickx

09 januari 2019

13u56 0 Steenokkerzeel De gemeente Steenokkerzeel en het burgerforum Luchthavenregio dienen een bezwaar in tegen het geluidsactieplan rond de luchthaven van Zaventem. Dat plan werd opgesteld door de Vlaamse regering, maar is volgens de gemeente en het burgerforum niet ambitieus.

“Via-via kwamen we op de hoogte van het openbaar onderzoek rond het geluidsactieplan van de Vlaamse regering, want zelf werden we niet ingelicht”, zegt Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Ook de andere lokale besturen van de gemeenten rondom Brussels Airport werden niet op de hoogte gebracht. Bovendien moesten de bezwaren tijdens een korte periode, midden tussen de feestdagen en de wissel van de meerderheden in de gemeenten, ingediend worden. Zo’n lijvig dossier leg je toch niet voor aan gemeenten op het moment dat de nieuwe gemeenteraden worden geïnstalleerd?”

Maar niet alleen over de gebrekkige communicatie bestaat wrevel, ook de inhoud is volgens Ryon en het burgerforum Luchthavenregio “een lachertje”. “Het is duidelijk dat het om een niet-ambitieus plan gaat”, meent Henk Cuypers, voorzitter van het burgerforum. “Zo valt er te lezen dat men pas tegen 2050 structurele maatregelen tegen de geluidsoverlast zal nemen.”

“Het nieuwe plan is amper gewijzigd in vergelijking met het vorige”, vult Ryon aan. “De Vlaamse regering zegt dat er een samenwerkingsakkoord moet komen, maar als zelfs de federale regering haar verplichting niet nakomt om een Staten-Generaal te organiseren, hoe kunnen we dan samenwerken? We zouden dit plan beter met een 0/10 terugsturen naar minister Schauvliege.”

De komende dagen zullen verschillende gemeentebesturen, inwoners en het burgerforum dan ook bezwaren indienen. Daarmee eisen ze dat het plan stopgezet en vervangen wordt door een nieuwe versie.