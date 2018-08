Burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) heeft lijst klaar 21 augustus 2018

Dat Kurt Ryon lijsttrekker zou worden, was al langer bekend, maar nu is ook de volledige lijst van Klaver/N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober klaar. Huidig gemeenteraadsvoorzitter Marleen Ral staat op de tweede plaats en wordt gevolgd door huidige schepenen Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts en Geert Laureys. De 18-jarige Hannelore Velaerts staat op plaats zes. Lijstduwer is Herman Laureys, die voorafgegaan wordt door gemeenteraadslid Clemence Maes. In totaal staan er twaalf vrouwen op de lijst, die 23 namen telt. Burgemeester Kurt Ryon hoopt zijn sjerp ook de komende zes jaar te mogen dragen, al zal hij hoogstwaarschijnlijk tegen gewezen burgemeester Karel Servranckx (LVB) moeten opboksen. (RDK)