Broodzakken laten anderstaligen Nederlands leren 02 maart 2018

02u57 0 Steenokkerzeel Met 10.000 bedrukte broodzakken wil de gemeente Steenokkerzeel haar anderstalige inwoners aansporen om deel te nemen aan praattafels om Nederlands te leren. Op die manier moeten anderstaligen onze taal onder de knie krijgen.

"We organiseren de praattafels al enkele jaren, maar zijn ervan overtuigd dat niet iedereen weet dat dit soort initiatieven bestaat", zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). "Met deze 10.000 bedrukte broodzakken hopen we de aandacht te trekken van een grote groep nieuwe mensen. De broodzakken, die bij de bakkers in onze gemeente verkrijgbaar zijn, geven meer uitleg over de bedoeling van de praattafels en de data waarop ze plaatsvinden."





Tweewekelijkse tafels

Tijdens dergelijke praattafels gaan Nederlandstaligen en anderstaligen met elkaar in gesprek in het Nederlands. Ze praten er over allerlei luchtige onderwerpen, waardoor de anderstaligen vlot hun Nederlands kunnen oefenen en bijschaven. De praattafels worden tweewekelijks op donderdag van 19.30 tot 21 uur in de bibliotheek in Steenokkerzeel georganiseerd. Inschrijven is niet nodig, iedereen mag gewoon langskomen. (RDK)





De volledige kalender is terug te vinden op www.steenokkerzeel.be/praattafels.