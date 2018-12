Bouw nieuw MS Center start volgend jaar Verouderd ziekenhuis is na 60 jaar dringend aan vernieuwing toe Robby Dierickx

13 december 2018

17u18 1 Steenokkerzeel Het MS Center in Melsbroek start volgend jaar met de verbouwingswerken. Die zijn broodnodig, want het zestig jaar oude ziekenhuis voldoet niet langer aan de vereisten en dat bemoeilijkt de uitbating ervan. Er komen 104 ziekenhuiskamers, een psychiatrisch verzorgingstehuis met 66 plaatsen en 18 assistentiewoningen. Ondergronds zal er voor 182 wagens een parkeerplaats zijn.

De vernieuwings- en uitbreidingsplannen van het MS Center in de Vereeckenstraat in Melsbroek liggen al lang op tafel, maar door een dispuut met het vorige gemeentebestuur van Steenokkerzeel lag het project tussen 2011 en 2017 stil. De gemeente wilde namelijk niet dat er bovengronds een parking met 200 plaatsen aangelegd zou worden en eiste een ondergrondse parking. Vorig jaar raakte bekend dat de directie van het MS Center de plannen wijzigde, waardoor het project opnieuw uit de koelkast werd gehaald. Nu zijn de plannen volledig rond. Maandag werden de vernieuwings- en uitbreidingswerken voorgesteld aan zowat zeventig omwonenden.

“Het huidige ziekenhuisgebouw en het klooster voldoen niet meer aan de vereisten, waardoor de uitbating van het ziekenhuis bemoeilijkt wordt”, zegt algemeen directeur Eric Vanderheyden. “Zo hebben bepaalde kamers geen badkamer, wat het werk voor het personeel niet gemakkelijk maakt. Ook qua duurzaamheid scoren we slecht. De matige isolatie maakt dat we heel wat energiekosten hebben. Het nieuwe gebouw zal aangepast zijn aan onze patiënten. We hebben bij de opmaak van de plannen naar hen geluisterd, net als naar de werknemers.”

Psychiatrisch verzorgingstehuis

Zowel het oude ziekenhuisgebouw als het klooster gaan tegen de vlakte en worden vervangen door moderne gebouwen. “Het nieuwe ziekenhuisgebouw zal drie verdiepingen tellen”, gaat Vanderheyden verder. “Het aantal kamers daalt van 120 naar 104, maar alle kamers zullen een badkamer tellen. In de tweepersoonskamers zullen zelfs twee badkamers aanwezig zijn. Daarnaast bouwt Z.org Kortenberg een psychiatrisch verzorgingstehuis voor 66 bewoners – momenteel tellen we slechts 15 PVT-verblijven - en komen er ook 18 assistentiewoningen op de site. Het revalidatiegebouw, dat in 2003 neergepoot werd, blijft onaangeroerd. Tot slot komt er een ondergrondse parking met 182 plaatsen. We zijn bereid om die parking ’s nachts open te stellen voor de buurtbewoners.”

Veel hinder zullen de patiënten niet ondervinden van de werken, meent de directeur. “We starten namelijk met de bouw van het nieuwe ziekenhuis en pas nadien zullen de patiënten verhuizen. Daarna breken we het oude ziekenhuis af. Het psychiatrisch verzorgingstehuis wordt dan weer in fases gebouwd. Zodra het eerste deel klaar is, verhuizen de vijftien patiënten, waarna hun huidig gebouw tegen de vlakte gaat. Nadien wordt de rest van het gebouw afgewerkt. Om parkeerproblemen tijdens de werken te vermijden, hebben we de toestemming om een weide naast kleuterschool De Zandkorrel tot tijdelijke parking om te vormen. Na afloop zullen we de weide in haar oorspronkelijke staat herstellen.”

Verwacht wordt dat het hele project in 2023 klaar zal zijn. De totale kostprijs van het nieuwe ziekenhuis bedraagt 36 miljoen euro zonder btw. De bouw van het psychiatrisch verzorgingstehuis is niet in die kosten gerekend.