Bouw 32 assistentiewoningen naast school Piramide gestart Robby Dierickx

29 november 2018

14u31 0 Steenokkerzeel Langs de Mulslaan in Steenokkerzeel is een aannemer gestart met de bouw van 32 assistentiewoningen. Het gaat om een project van bouwpromotor Lead nv, die eerder ook al de 27 serviceflats naast woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek bouwde.

De assistentiewoningen van residentie Steen komen vlak naast gemeenteschool Piramide in Steenokkerzeel. Momenteel is een aannemer bezig met het aanleggen van de ondergrondse parking, waarna de 32 assistentiewoningen gebouwd zullen worden. Het gaat om serviceflats met één en twee slaapkamers. Opvallend: in maart start de gemeente met de bouw van haar dertien assistentiewoningen, pal naast het complex van Lead nv. “Samen met de komst van twintig serviceflats op het domein van het kasteel van Ham zullen er op korte tijd dus ruim zestig assistentiewoningen bijkomen in het centrum van Steenokkerzeel”, zegt OCMW-voorzitter Marc Verhaeghe (Open Vld).

Met het oog op de komst van die zestig extra serviceflats hoopte Verhaeghe in het gebouw van het Sociaal Huis, dat binnenkort leeg komt te staan door de verhuis van het Sociaal Huis naar het gemeentehuis, een sociaal restaurant te kunnen bouwen. “Maar die plannen vielen uiteindelijk in het water. Het is nu aan de toekomstige meerderheid om te bepalen wat er met het gebouw dient te gebeuren wanneer het leeg komt te staan.”

Zodra de ruwbouw van de assistentiewoningen van het OCMW klaar is, zal de gemeente ook de parking naast gemeenteschool Piramide aanpakken. De erbarmelijke staat van de parking zorgt namelijk al jaren voor discussie.