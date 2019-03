Boom belandt op woning in Melsbroek: geen gewonden, wel aanzienlijke schade aan dak Robby Dierickx

10 maart 2019

In de Steenwagenstraat in het Vlaams-Brabantse Melsbroek heeft de hevige wind een boom op een woning geblazen. De bewoners liepen daarbij geen verwondingen op, maar de schade aan het dak is wel aanzienlijk. De gemeentelijke diensten deden de eerste noodzakelijke werken, waarna een gespecialiseerde firma ter plaatse kwam om de omgewaaide boom in stukken te zagen.