Boeven breken broodautomaten open (en gaan aan de haal met geld en brood) Wim De Smet

07 april 2019

14u48 1 Steenokkerzeel Vandalen hebben vannacht twee broodautomaten van bakkerij Kemps langs de Vilvoordsesteenweg in Perk opengebroken. De daders gingen aan de haal met de inhoud van de kassa en met brood.

De inbraak werd vanmorgen vastgesteld toen bakker Frank Kemps (32) zijn automaat wilde opvullen met verse broodjes. De automaten staan opgesteld aan groenten- en fruitwinkel De Winter. “Toen we vanmorgen bij de automaten aankwamen, zagen we dat boeven het slot uitgeboord hadden”, vertelt bakker Frank. “Ze maakten gebruik van een boormachine en van een scherp voorwerp. Een deel van de automaat werd vernield. Zowel de kassa als het munttoestel, dat is het apparaat dat het wisselgeld beheert, hebben ze meegenomen. Ook de broden waren weg. Mogelijk waren die allemaal verkocht, maar dat weten we natuurlijk niet zeker.”

Frank vermoedt dat de dieven 200 euro konden jatten. “Veel meer geld zit er in de automaten niet in want we maken die kassa’s elke dag leeg”, luidt het. “Maar erger nog dan het gestolen geld, is de beschadiging van de automaat. Een nieuw munttoestel alleen al kost ons minstens 1.000 euro. Als we ook de rest van de automaat laten herstellen, zitten we al snel aan een factuur van 2.500 euro per automaat.”

Het is ook niet de eerste keer dat bakkerij Kemps slachtoffer is van vandalen. “Ik kan het aantal inbraken in de automaten zelfs niet meer bijhouden”, vertelt de man. “Anderhalf jaar geleden werden de automaten zelfs 12 keer opengebroken. De politie heeft de daders toen op heterdaad betrapt. Knap werk van de politie maar we wachten nu nog altijd af wanneer die zaak voor de rechtbank komt. En als het dossier bij justitie niet vooruit gaat, moeten wij ook wachten op onze schadevergoedingen.”

Frank Kemps liet vandaag opnieuw proces-verbaal opstellen door de politie. Als de herstelling vlot verloopt, moeten beide automaten morgen opnieuw functioneren.