Boerenbond: "Landbouw mag niet dupe zijn van Brusselse geluidsnormen" 12 februari 2018

Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond, kant zich tegen de uitbreidingsplannen van de luchthaven. Zowat honderd hectare landbouwgrond en 22 gronden en woningen in Humelgem en Erps-Kwerps moeten onteigend worden als de start- en landingsbaan met bijna een kilometer in oostelijke richting verlengd zou worden. "Daardoor zouden de laatste open ruimtes en waardevol landbouwgebied tussen Brussel en Leuven volledig verdwijnen", zegt De Becker. "De omwonenden zouden dan weer moeten opkijken tegen een muur die op sommige plaatsen maar liefst achttien meter hoog is. De leefbaarheid van de dorpen zal daardoor zwaar onder druk komen te staan."





De verlenging van de start- en landingsbaan met 900 meter is voor de Boerenbond onaanvaardbaar. "Wij zijn voor een economisch rendabele luchthaven, maar wel één die respect heeft voor de open ruimte en de leefbaarheid. Bovendien ligt dit plan enkel en alleen op tafel om te voldoen aan de Brusselse geluidsnormen."





De luchthaven benadrukte eerder al dat de Strategische Visie 2040 slechts een plan is. (RDK)