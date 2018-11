Boek ‘Om hen nooit te vergeten’ voorgesteld DBS

11 november 2018

08u42 0 Steenokkerzeel In De Camme in Perk vond zaterdag de voorstelling plaats van ‘Om hen nooit te vergeten’. Het boek is het resultaat van vijf jaar opzoekingswerk door de vijfkoppige ‘Werkgroep WO I’ van de heemkring Ter Ham en gaat over de gesneuvelden, soldaten, burgerlijke slachtoffers en weggevoerden uit Melsbroek, Perk en Steenokkerzeel tijdens de Eerste Wereldoorlog.

“Het is een lijvig werk van ongeveer 600 bladzijden, deels in kleur, met harde kaft en veel onuitgegeven foto’s die ons door de families van de betrokkenen ter beschikking werden gesteld. Meerdere dorpsgenoten hielpen bij het nalezen van de teksten en het maken of bewerken van foto’s”, laat de heemkring weten. Het boek is bij hen beschikbaar aan 55 euro.