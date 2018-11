Bodemdeskundigen onderzoeken verontreinigde grond Robby Dierickx

20 november 2018

09u41 0 Steenokkerzeel Twee bodemdeskundigen die in opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gestuurd werden, hebben vrijdag stalen genomen van de verontreinigde grond langs de Kortenbergsesteenweg in Kortenberg. In de grond zitten twee lekkende mazouttanks.

Midden oktober wilde een aannemer in opdracht van de eigenaar van het perceel de citernes uit de grond halen, maar bij die werken bleek dat de mazouttanks lekten. Een drama voor buurman Christophe Van Eechaute, want de kans is reëel dat hij een deel van zijn woning zal moeten afbreken als blijkt dat ook de grond op zijn perceel vervuild is. OVAM, dat in 2003 al een eerste onderzoek uitvoerde op het perceel en toen ook al verontreiniging vaststelde, heeft afgelopen vrijdag twee bodemdeskundigen stalen laten nemen op het betroffen perceel en de aanpalende gronden. Later deze maand worden de resultaten van dat onderzoek verwacht en zal blijken hoe verspreid de verontreiniging inmiddels is.

Omdat Christophe Van Eechaute ervan overtuigd is dat de eigenaar van het vervuilde perceel wist dat er problemen waren, overweegt hij een klacht in te dienen bij de Procureur des Konings wegens schuldig verzuim.