Bijna helft rode brievenbussen weg: gemeente niet tevreden Robby Dierickx

22 januari 2019

10u22 0 Steenokkerzeel Net als in alle andere Vlaamse gemeenten haalt bpost ook in Steenokkerzeel rode brievenbussen die volgens het postbedrijf te weinig gebruikt worden weg. De gemeente is echter niet tevreden, want in totaal verdwijnen acht van de negentien brievenbussen.

De Boektsestraat, de Breemstraat en de Vilvoordsesteenweg in Perk, de Bruyneelstraat en de Populierenlaan in Steenokkerzeel, en de Stationslaan, de Steenwagenstraat en de Passiewijk in Melsbroek: op die acht plaatsen haalt bpost in maart de rode brievenbussen weg. Uit onderzoek van het postbedrijf blijkt dat er in die brievenbussen slechts sporadisch brieven gepost worden en daarom moeten ze verdwijnen. Gevolg? In heel groot-Steenokkerzeel blijven binnen enkele weken plots slechts elf van de negentien huidige brievenbussen over. En dat zint het schepencollege niet.

“Volgens bpost zijn de acht brievenbussen die moeten verdwijnen tijd- en verlieslatend”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “We hebben die beslissing aangeklaagd omdat het voor de oudere bevolking minder evident zal zijn om een brief te posten. Maar bpost wilde niet op de beslissing terugkomen. Volgens het postbedrijf kwamen er immers meer postpunten bij. Het is een spijtige zaak, maar we kunnen er als gemeente niets aan veranderen.”