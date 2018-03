Bibliotheek steekt in nieuw jasje 28 maart 2018

De bib van Steenokkerzeel heeft de voorbije weken een kleine metamorfose ondergaan. De nieuwigheden moeten het vertoeven in de bib nog wat aangenamer maken.





De signalisatie in de bibliotheek werd in een nieuw jasje gestoken en de palen kregen een fris kleurtje. Daarnaast werden enkele meubels verschoven, waardoor er meer openheid in de ruimte gecreëerd werd. "Daardoor is het aangenamer vertoeven in de bibliotheek", zegt schepen Geert Laureys (Klaver/N-VA). "Een deel van de verlichting werd vervangen door ledlampen en met gerecycleerde zeteltjes hebben we een gezellige leeshoek gevormd."





De bibliotheek gaat daarnaast ook de digitale toer op, want er worden e-readers en e-boeken aangekocht. De jongeren en scholen kunnen ook gebruik maken van de Bee-Bots en een green-key scherm voor allerlei foto- en filmtoepassingen. Dit gecombineerd met het aanvullen van een aantal materiaalkoffers rond bepaalde thema's, die eveneens ter beschikking staan van de scholen. Ook werd een multifunctioneel scherm aangekocht. Dat kan gebruikt worden voor lezingen, het aankondigen van activiteiten, het tonen van foto's en zoveel meer. Tot slot werd een nieuw meubel aangekocht voor prentenboeken en kreeg de bib een speciaal toestel om boeken vergroot op een beeldscherm te lezen. (RDK)