Belegerde gemeente door topoverleg 18 mei 2018

Tientallen politieagenten, afgesloten straten en scherpschutters op het dak van het Kasteel van Ham: Steenokkerzeel was gisteren ongetwijfeld de zwaarst bewaakte gemeente van Vlaanderen. De reden? In het Kasteel van Ham vond topoverleg tussen Europese en Amerikaanse topmilitairen plaats. Daardoor werden verschillende straten al van 's ochtends vroeg afgesloten en vatten agenten, voornamelijk van de militaire politie, post op tal van plaatsen in de gemeente. Op sociale media was de belegerde gemeente hét gespreksonderwerp. Inwoners van Steenokkerzeel waren namelijk niet op de hoogte van wat er gaande was. Waarover het overleg precies ging, is niet duidelijk.





(RDK)