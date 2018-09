Beiaard in schijnwerpers op Monumentendag 07 september 2018

Nu zondag organiseren de cultuurraad, de kerkraad Sint-Rumoldus, de heemkring en de gemeente Steenokkerzeel van 10 tot 18 uur de Open Monumentendag. De beiaard in de Sint-Rumolduskerk staat dit jaar in de schijnwerpers. Die heeft maar liefst 49 klokken en behoort tot de tien oudste beiaarden in Vlaanderen. "Via de gidsen van de heemkring komen de inwoners alles te weten over de Sint-Rumolduskerk en de Sint-Bernarduskapel", zegt cultuurschepen Geert Laureys (Klaver/N-VA). "Via een tentoonstelling, presentaties en filmpjes schetsen we een beeld van de beiaard, de toren, de kerk en haar omgeving." Wie even wil sporten, kan de toren met zijn 115 treden beklimmen. Bovenaan zal een van de beiaardiers het klavier bespelen. Wie naar boven wil, moet zich op voorhand wel inschrijven. Dat kan via cultuur@steenokkerzeel.be, 02/254.19.76 of in het gemeentehuis aan de balie Vrije Tijd. (RDK)