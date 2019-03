Bedwantsen jagen asielzoekers uit 127bis Veertig bewoners repatriëringscentrum geëvacueerd door invasie klein insect Robby Dierickx

20 maart 2019

18u37 1 Steenokkerzeel De meesten van hen zijn in hun thuisland gevlucht voor de oorlog, maar nu moeten veertig asielzoekers in 127bis in Steenokkerzeel vluchten voor de bedwants, een soort huisstofmijt van amper een halve centimeter groot. Dat insect zorgt ervoor dat een hele vleugel in het asielcentrum sinds afgelopen weekend leeg staat. Pas ten vroegste volgende week mogen de asielzoekers terugkeren.

Het waren enkele bewoners van het repatriëringscentrum in Steenokkerzeel die vrijdag aan de alarmbel trokken. Ze hadden verschillende steekwondjes – vergelijkbaar met die van een mug – en stapten daarom naar de directie van 127bis. Al snel bleek dat de wondjes afkomstig waren van de bedwants. Dat roodbruin tot bruin insectje van amper een halve centimeter groot leeft van bloed van onder andere de mens en bevindt zich voornamelijk in en rond het bed. “De insecten komen vaak voor in ruimten waar verschillende mensen leven”, zegt Dominique Ernould, woordvoerster van de Dienst Vreemdelingenzaken. “Hoe ze in het repatriëringscentrum terechtgekomen zijn, is niet duidelijk. Maar sommige bewoners leefden de voorbije maanden niet in de meest hygiënische omstandigheden, dus dat kan mogelijk een reden zijn.”

Gespecialiseerde firma

Om te vermijden dat de bedwantsen zich in het hele repatriëringscentrum zouden verspreiden, werd zondag een gespecialiseerde firma opgetrommeld om de hele vleugel te ontsmetten. “Daardoor moesten veertig bewoners van 127bis geëvacueerd worden”, gaat Dominique Ernould verder. “Zij verblijven tijdelijk in andere gesloten centra zoals Brugge, Merksplas en Caricole in Steenokkerzeel, dat naast 127bis ligt. In dat centrum werd de bedwants immers niet aangetroffen. De evacuatie verliep vlot, al was het niet zo evident om iedereen op korte termijn elders onderdak te kunnen geven.”

Wanneer de bewoners kunnen terugkeren naar het repatriëringscentrum is voorlopig nog onduidelijk. “Het ontsmettingsmiddel had enige tijd nodig om effectief te zijn en nu vrijdag volgt een grondige inspectie”, laat de woordvoerster van de Dienst Vreemdelingenzaken nog weten. “Is de bedwants verdwenen, dan moet de hele afdeling komend weekend grondig gereinigd worden. Dat betekent dat de veertig bewoners pas begin volgende week kunnen terugkeren.” Als blijkt dat de bedwants nog niet verdwenen is, dan zal er opnieuw ontsmet moeten worden.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de insecten voor problemen zorgen in het repatriëringscentrum in Steenokkerzeel. Exact negen jaar geleden doken de bedwantsen ook al eens op in 127bis. Toen waren vier kamers getroffen en konden de zestien bewoners overgeplaatst worden naar andere kamers in het centrum. Een gespecialiseerde firma moest toen meermaals naar Steenokkerzeel afzakken om de insecten te bestrijden. Bij zo’n ontsmetting wordt een product tussen alle spleten, plinten en in kleine ruimtes gespoten. De bedden worden ook uit elkaar gehaald omdat de beestjes overal tussen kruipen.