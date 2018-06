Asielzoeker ontsnapt uit 127bis 20 juni 2018

02u41 0

Een Noord-Afrikaanse man is gistermiddag ontsnapt uit het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. De man kon vermoedelijk over de omheining klimmen en zette het vervolgens op een lopen.





Er werd meteen een massale zoekactie op poten gezet. Agenten van de zone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) kregen de steun van collega's uit Zaventem en van de luchthavenpolitie. Daarnaast werden ook de helikopter van de federale politie en een speurhond ingezet.





Uiteindelijk moest de zoekactie zonder succes stopgezet worden. Eind vorige maand wisten ook al vijf asielzoekers te ontsnappen, toen uit repatriëringscentrum Caricole. De vijf zijn nog steeds spoorloos. (RDK)