Asielcentrum 127bis ontruimd na kortsluiting 29 januari 2018

02u32 0

Het repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel moest vrijdagavond ontruimd worden door een kortsluiting in de schakelkast. De 105 bewoners werden geëvacueerd naar vier andere opvangcentra in België. De technische panne gebeurde omstreeks 22.30 uur en creëerde een enorme rookontwikkeling. Brandweer en politie kwamen massaal ter plaatse, maar van een brand zelf was geen sprake. De aanwezige bewoners in het asielcentrum werden uit voorzorg geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Niemand raakte gewond. Ze werden onder politiebegeleiding overgebracht naar vier andere asielcentra in Vlaanderen.





Het werd in de loop van het weekend snel duidelijk dat de panne ernstig is en er de komende dagen geen stroom zou zijn. Francken bevestigde dat het probleem niet meteen op te lossen viel en dat de brandweer het gebruik van het gebouw 127bis niet toelaat. Als gevolg verblijven de bewoners dus nog in de vier centra waar ze zijn ondergebracht.