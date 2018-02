Afbraak Chiro-lokalen luidt komst nieuw schoolgebouw in 20 februari 2018

02u24 0 Steenokkerzeel De leerlingen van de Sint-Cajetanusschool en de oud-leiding van de Chiro van Perk hebben gisteren afscheid genomen van de Chiro-lokalen, die in de tuin van de school liggen. De lokalen maken plaats voor het nieuwe schoolgebouw. De start van de werken is voor na de paasvakantie voorzien.

Meer dan veertig jaar zat de Chiro in de lokalen die in de tuin van de Sint-Cajetanusschool liggen. De lokalen waren echter zo verouderd, waardoor de leden enkele jaren geleden onderdak kregen in de pastorie van Perk. Een tussenoplossing, want inmiddels zijn de plannen voor de bouw van de nieuwe lokalen naast de voetbalinfrastructuur van FC Perk rond.





Gisteren werd officieel afscheid genomen van de oude lokalen langs de Tervuursesteenweg. Dat afscheid ging gepaard met een voormiddag vol activiteiten voor de leerlingen van de Sint-Cajetanusschool en de oud-leiding. Er werden tal van Chiro-liedjes gezongen en de kinderen speelden verschillende spelletjes.





"Binnenkort start de afbraak van de Chiro-lokalen, waarmee de eerste stap in de richting van de nieuwbouw en de verbouwingswerken van de school gezet wordt", zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). "Het kloostergebouw wordt gerenoveerd, terwijl in de tuin een nieuw schoolgebouw komt. De werken starten na de paasvakantie."





De renovatie- en de nieuwbouwwerken werden verplicht na een vernietigende inspectieverslag over de school enkele jaren geleden. Het gebouw is namelijk niet veilig meer. Indien er geen akkoord bereikt werd om de werken uit te voeren, dreigde de school te moeten sluiten waardoor meer dan 300 kinderen op straat zouden komen te staan. Maar zover kwam het dus niet. (RDK)