Actievoerders beklimmen 127bis PROTEST TEGEN BOUW GESLOTEN CENTRUM VOOR GEZINNEN SILKE VANDENBROECK

21 juni 2018

02u48 0 Steenokkerzeel Zo'n tachtig leden van het collectief #NotInMyName zijn gisteren repatriëringscentrum 127bis binnengedrongen. Zo wilden ze protesteren tegen de bouw van een nieuw gesloten centrum voor gezinnen. Alle actievoerders werden administratief opgepakt, net als een ploeg van de Franstalige zender RTBF.

"Een deel van de actievoerders is deze ochtend (gisterochtend, red.) omstreeks 10 uur met behulp van ladders over de omheining van 127bis geklommen", zegt Kurt Ryon (Klaver/N-VA), burgemeester van Steenokkerzeel. "Daarna zijn nog eens een tiental mensen op het dak van het repatriëringscentrum geklommen, waar ze zich aan elkaar vastgeketend hebben." Lokale en federale politie snelden intussen ter plaatse, maar toch werd er niet meteen ingegrepen. "Eerst moesten we de veiligheid van de werknemers en bewoners kunnen garanderen", aldus Ryon. "We wilden uiteraard niet dat er in het centrum ook opstootjes zouden ontstaan."





Uiteindelijk haalden de agenten de actievoerders naar beneden, gesteund door de brandweer. "Dat is ook vrij rustig verlopen", zegt Filip Van Steenbergen, waarnemend korpschef van de politiezone KASTZE. "Enkelen hadden zich aan elkaar vastgeketend en verzetten zich tegen hun verwijdering door veel lawaai te maken. Maar de activisten hebben de agenten niet fysiek aangevallen. We hadden de situatie snel onder controle." De tachtig activisten werden allemaal administratief aangehouden, net als een ploeg van de Franstalige zender RTBF. "De journalisten hadden zich niet aan de veiligheidsperimeter gehouden die de politie ingesteld had. Ze werden later opnieuw vrijgelaten."





Parlementair bezoek

De actie kwam er twee dagen voor een parlementair bezoek aan het nieuwe gesloten centrum voor gezinnen. In dat centrum kunnen illegalen met kinderen die weigeren om het land te verlaten, vanaf juli opgesloten worden in aparte woningen tot hun repatriëring. Maar volgens het collectief #NotInMyName staat het parlementair bezoek gelijk aan een goedkeuring van het centrum. "We klagen aan dat buitenlanders opgesloten worden omdat ze niet over de juiste papieren beschikken", klinkt het. "De bouw van dit nieuwe gesloten centrum voor gezinnen is ronduit schandalig. Voor ons is het volstrekt ongerechtvaardigd om mensen - minderjarigen of volwassenen - op te sluiten in een gesloten centrum. En zelfs de 'beste detentieomstandigheden' rechtvaardigen het gegeven niet dat mensen die geen enkele misdaad begaan hebben, achter tralies gezet worden."





Schade opmeten

Al kan het incident wel nog een staartje krijgen. "We moeten bekijken of de actievoerders het centrum beschadigd hebben", zegt Ryon. "We gaan zeker maatregelen treffen, zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren. Mensen mogen actievoeren - we leven in een democratie. Maar dit lijkt mij niet de juiste strategie."