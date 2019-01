Aansluiting Molenstraat met Tervuursesteenweg maand dicht

RDK

23 januari 2019

15u47 0

De werken voor de aanleg van vrijliggende fietspaden op de Tervuursesteenweg tussen Boekt en Perk zitten op schema. Een aannemer is woensdag begonnen met het maken van de aansluiting van de Molenstraat met de Tervuursesteenweg.

Daardoor is er een maand lang geen verkeer mogelijk van die Molenstraat naar de steenweg. Automobilisten kunnen tot 22 februari de Molenstraat nog steeds via de Houtemsesteenweg verlaten. Fietsers uit de Molenstraat kunnen best, indien ze richting Perk-centrum willen fietsen, gebruik maken van de evenwijdige Kerselaerestraat.

Verwacht wordt dat de volledige aanleg van de fietspaden in de loop van juli afgerond kan worden.