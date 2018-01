68 procent rijdt te snel in uitgebreide zone 30 in centrum 02u42 0 Steenokkerzeel Maar liefst 68 procent van de gecontroleerde bestuurders heeft de voorbije weken te snel gereden in de zone 30 in het centrum van Melsbroek. Die zone 30 is sinds begin december een pak uitgebreider om de veiligheid in Melsbroek te verhogen en het sluipverkeer uit de kleine straten te weren.

De uitbreiding van de zone 30 in het centrum kwam er na een informatievergadering met de bewoners van Melsbroek. De kleine straten worden vooral tijdens de spitsuren namelijk druk gebruikt door automobilisten die de Haachtsesteenweg willen vermijden. Daardoor brengen ze echter de veiligheid van de schoolgaande kinderen in gevaar aangezien er regelmatig veel te snel gereden wordt. Om dat probleem op te lossen, werd de bestaande zone 30 fors uitgebreid. Maar uit de eerste snelheidscontrole in de Steenwagenstraat blijkt dat maar liefst 68 procent van de automobilisten te snel rijdt.





"Een veel te hoog cijfer", beseft ook mobiliteitsschepen Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). "De politie zal daarom nog extra signalisatie aanbrengen en het aantal snelheidscontroles verhogen. Nochtans hadden we al heel wat signalisatie voorzien. Zo zijn er de gele sensibiliseringsborden met foto's van lokale inwoners en de snelheidsinformatieborden. In de Stationslaan en in de Perksesteenweg komen nog twee van die metingsborden bij."





De bestuurders die het gaspedaal tijdens de snelheidscontrole te diep induwden, zullen eerstdaags een boete in de bus krijgen.





(RDK)