40ste Sint-Maartenkinderlichtstoet RDK

06 november 2018

13u55 0 Steenokkerzeel Nu zaterdag 10 november wordt in het centrum van Melsbroek de veertigste editie van de Sint-Maartenkinderlichtstoet georganiseerd.

De stoet vertrekt aan het Chirolokaal in de Kerkstraat en gaat vervolgens via de Roekensstraat, Thubenstraat, Lijsterlaan, Stationslaan, Nachtegaalslaan, Roekensstraat en Vereeckenstraat tot aan de kloosterweide. Op die weide wordt nadien het kampvuur aangestoken, staat een vuurshow gepland, worden hapjes en drankjes geserveerd en is er animatie voor de kinderen. Muziekgroep ‘Op ’t Goevallend Oeit’ zorgt voor de muzikale toets. Nadien is er nog een afterparty in jeugdhuis Blizzard.

Tijdens de stoet wordt de straatverlichting in Melsbroek gedoofd en wordt aan de inwoners gevraagd om sfeerverlichting aan te steken.