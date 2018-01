27 serviceflats openen de deuren 27 januari 2018

03u48 0 Steenokkerzeel In de schaduw van het Nationaal MS-center en woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek zijn gisteren 27 assisentiewoningen geopend. De bewoners beschikken over gemeenschappelijke terrassen en een gedeelde tuin met onder meer een petanquebaan.

Residentie Aronskelk ligt in de Vereeckenstraat en onderscheidt zich door de unieke samenwerking met het naastliggende woonzorgcentrum Floordam, het Lokaal Dienstencentrum Omikron en de hele campus rond het MS-center. De site telt 27 erkende assistentiewoningen met een maximale lichtinval, berging en een eigen terras. Daarnaast zijn er ook gemeenschappelijke terrassen en kan er een spelletje petanque gespeeld worden in de gedeelde tuin.





De uitbating van de assistentiewoningen gebeurt door woonzorgcentrum Floordam. De bewoners staan via een noodoproepsysteem voortdurend in contact met Floordam en hebben toegang tot een kamer voor kortverblijf indien nodig. Tot slot is een plekje in het woonzorgcentrum letterlijk maar een kleine stap verwijderd. De helft van de flats is reeds bewoond. (RDK)