27 november D-day voor Sint-Cajetanusschool Inspectie keurt vorderingen nieuwbouw. Burgemeester niet ongerust Robby Dierickx

19 november 2018

17u15 0 Steenokkerzeel De inspectiedienst van het Departement Onderwijs komt op 27 november de vorderingen van de vernieuwingswerken in de Sint-Cajetanusschool in Perk keuren. Zijn de werken niet goed gevorderd, dan dreigt de sluiting. Burgemeester Kurt Ryon is niet ongerust. “We zitten voor op schema”, klinkt het vastberaden.

“De gemeente en het schoolbestuur KOPS krijgen tot 31 oktober 2018 de tijd om de Sint-Cajetanusschool in Perk te vernieuwen. Is de school op die datum niet vernieuwd, dan dreigt de sluiting.” Dat besliste het Departement Onderwijs drie jaar geleden. Aanleiding was een negatief inspectierapport van enkele maanden eerder. Volgens de inspectiedienst is het huidige kloostergebouw niet meer geschikt om leerlingen in op te vangen. Daarmee plantte de Vlaamse regering het mes op de keel van de gemeente en het KOPS. De renovatie van de school was immers al zestien jaar voer voor discussie. Door de druk van Vlaanderen bereikten KOPS en de gemeente eindelijk een akkoord en in juni vorig jaar werd het renovatiedossier goedgekeurd. De gemeente zorgt voor de nieuwbouw met acht klassen, terwijl het schoolbestuur de renovatie van het kloostergebouw financiert. In april dit jaar startten de werken.

Bij de aanvang van die werkzaamheden liet onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) al weten dat de gemeente en het KOPS mogelijk uitstel zouden krijgen voor die termijn van 31 oktober aangezien de werken pas afgelopen voorjaar startten. “In november zal er een nieuwe stand van zaken worden opgemaakt en wordt er gekeken of de bewoonbaarheid en veiligheid van de school nog tijdelijk aanvaardbaar is”, klonk het in de lente. “Op basis van het verslag zal er een nieuwe uitspraak over het eventuele intrekken van de erkenning volgen. De school heeft er dus alle belang bij dat de bouwwerken nu starten en goed opschieten.”

Nu laat het kabinet van de minister weten dat de inspectie op dinsdag 27 november gepland staat. Veel wil men op het kabinet nog niet kwijt over dat bezoek. “Het gaat om een opvolgingsbezoek om na te gaan of de werken wel op schema zitten”, luidt het.

Voor op schema

Burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) is ervan overtuigd dat de inspectie niet tot problemen zal leiden. “We zitten namelijk wat voor op schema. Zo zal het Kantschooltje, waarin de toiletten en twee lokalen voor de zorg onderdak krijgen, in december klaar zijn. De werken aan de nieuwbouw verlopen ook vlot en zouden eind dit schooljaar afgerond moeten worden. De leerlingen verhuizen op 1 september van het kloostergebouw naar het nieuwe gebouw. Nadien wordt het klooster aangepakt. We verwachten dat alle werken op 1 september 2020 klaar zijn. Een sluiting lijkt me niet aan de orde, omdat we kunnen bewijzen dat alles goed verloopt.”