2 Many Deejays absolute blikvanger op vijfde editie Paradise City Robby Dierickx

14 maart 2019

14u11 0 Steenokkerzeel Paradise City heeft opnieuw een lading namen gelost voor de vijfde editie die op 5, 6 en 7 juli in het kasteeldomein Ribeaucourt in Perk plaatsvindt. Absolute headliner is 2 Many Deejays. De organisatie verwacht voor de jubileumeditie zowat 22.000 festivalgangers.

2 Many Deejays, Todd Terje, Polo & Pan en Folamour: het zijn slechts vier van de achttien nieuwe namen die aan de nu al indrukwekkende affiche van Paradise City toegevoegd werden. “We zijn bijzonder tevreden dat we een grote Belgische naam als 2 Many Deejays konden strikken”, zegt Dimitri Verschueren, die Paradise City samen met Gilles De Decker organiseert. “Hun show is altijd af.”

Voor de vijfde editie verwachten de organisatoren zowat 22.000 bezoekers. Dat zijn er 3.500 meer dan vorig jaar en 16.500 meer dan op de eerste editie in 2015. “Voor ons is het belangrijk dat we gestaag blijven groeien”, aldus nog Verschueren. “We willen geen Rock Werchter of Tomorrowland worden omdat we onze ecologische doelstellingen dan niet meer kunnen verwezenlijken. We krijgen dit jaar wel een vierde podium, maar dat betekent niet dat er plots veel meer mensen toegelaten zullen worden. Bereiken we op één van de drie dagen een maximumcapaciteit, dan zal de ticketverkoop voor die dag stoppen.”

Schepen van Cultuur Geert Laureys (Klaver/N-VA) laat weten dat er dagelijks maximaal 10.000 bezoekers naar Perk mogen afzakken. “We moeten namelijk rekening houden met de mobiliteit en de druk op de dorpskern”, klinkt het.