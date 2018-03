100 miljoen voor facelift Brucargo BUURGEMEENTE STEENOKKERZEEL NIET OPGEZET MET PLANNEN ROBBY DIERICKX

13 maart 2018

02u46 0 Steenokkerzeel Brussels Airport gaat de komende drie jaar maar liefst 100 miljoen euro in de vernieuwing van Brucargo pompen. Er komen ultramoderne gebouwen om de positie van de vrachtluchthaven als tweede belangrijkste cluster in ons land te versterken. Buurgemeente Steenokkerzeel is minder opgezet met de plannen. "Dit zou het begin van de grote uitbreiding kunnen betekenen", klinkt het.

100 miljoen euro: zoveel maakt Brussels Airport vrij voor de ontwikkeling van 100.000 vierkante meter - zowat veertien voetbalvelden - nieuwe gebouwen op vrachtluchthaven Brucargo. Bedoeling van die forse investering is Brucargo - nu al de tweede grootste logistieke cluster van ons land na de Haven van Antwerpen - nog wat meer op de kaart te zetten. Dankzij haar ideale ligging in het centrum van ons land is de vrachtluchthaven een cruciale motor voor de groei van onze economie. "De investeringen zijn bijzonder belangrijk voor het logistieke landschap van ons land en liggen volledig in lijn met onze uitgetekende Strategische Visie 2040", zegt Arnaud Feist, ceo van Brussels Airport. "Met de ultramoderne gebouwen willen we ook naar de toekomst toe een cruciale draaischijf voor de logistieke keten en het luchttransport in Europa blijven. Hiermee wordt niet enkel werkgelegenheid verzekerd op de luchthaven zelf, maar ook in andere sectoren in alle landsdelen."





Nieuw gebouw

Concreet wordt aan de westkant van Brucargo een nieuw gebouw van 50.000 vierkante meter neergepoot. Vier bedrijven, waaronder Kuehne + Nagel, Dnata en WFS zullen hun vracht vanuit dit nieuwe gebouw vervoeren, verpakken en tijdelijk stockeren. Daarnaast worden ook de bestaande afhandelingsgebouwen die rechtstreeks toegang tot het tarmac hebben, herontwikkeld. Zo zal het gebouw van afhandelaar Swissport de komende drie jaar omgebouwd worden tot een modern en energiezuinige opslag- en kantoorruimte. Het gaat om een totale oppervlakte van 30.000 vierkante meter.





Ook komt er een nieuw gebouw waarin een beveiligde ruimte is voorzien voor het vervoer van zeer waardevolle goederen. Brinks zal vanaf 2019 in dit gebouw actief zijn. Tot slot investeert Brussels Airport in een exclusieve keuringspost van ruim 2.000 vierkante meter, ingericht in verschillende temperatuur- en/of lichtzones, voor het tijdelijk onderbrengen en transporteren van verschillende diersoorten.





Niet op de hoogte

Ondanks dat buurgemeente Steenokkerzeel niet tegen de uitbreiding van luchthavenactiviteiten is, zorgen de plannen er wel voor ongerustheid. "Zeker omdat we hier zelf niet van op de hoogte gebracht waren", zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). "Als de luchthaven wil uitbreiden, dan moet dat via inbreiding gebeuren en al zeker niet zonder ons erbij te betrekken. Het is opnieuw het bewijs dat de luchthavenuitbater allerlei dingen boven ons hoofd beslist en dat het Forum 2040, waarbij belanghebbenden zogezegd inspraak hadden in de grote uitbreidingsplannen, een lege doos was. Dat bleek ook al tijdens de rumoerige infovergaderingen voor de omwonenden. Door al deze toestanden verliest de luchthaven haar draagvlak."