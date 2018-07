"Spotters, blijf op jullie platformen" POLITIE JAAGT FOTOGRAFEN WEG VAN HUN GELIEFDE HEUVEL ROBBY DIERICKX

27 juli 2018

02u31 0 Steenokkerzeel Opschudding bij vliegtuigspotters. Ze mogen door de nakende opening van de woonunits voor gezinnen die op hun uitwijzing wachten niet langer foto's maken aan de heuvel vlak bij repatriëringscentrum 127bis en worden naar het nabijgelegen platform verwezen.

In de lente opende Brussels Airport twee spottersplatformen: een aan het Vliegbos in Nossegem, een ander aan het asielcentrum Caricole in Steenokkerzeel. Maar voor de diehardspotters is de verhoogde berm aan repatriëringscentrum 127bis nog steeds de beste plek om vliegtuigen te fotograferen. Sinds kort zijn ze daar niet meer welkom. Dat wordt duidelijk gemaakt met een reeks pictogrammen. Meerdere spotters die de regels aan hun laars lapten, werden de voorbije dagen al weggestuurd door agenten. "We vrezen dat we in de toekomst alleen van op de twee spottersplatformen foto's zullen mogen maken en dat het elders verboden wordt", klinkt het bij enkele spotters.





Privacy woonunits

Maar dat is volgens Geert Legein, van politiezone KASTZE, niet het geval. "Met dit verbod willen we - in samenspraak met de gemeente en de luchthaven - de privacy van de toekomstige bewoners van die woonunits garanderen", verduidelijkt hij. Echter, de verbodspictogrammen werden volgens de politie op de verkeerde plaats gehangen. "Ze hangen aan de luchthavenomheining, maar hadden eigenlijk aan de omheining rond de woonunits opgehangen moeten worden. Wie ze daar geplaatst heeft, is ons een raadsel." Ook bij Brussels Airport vallen ze uit de lucht en verwijzen ze naar de lokale politie.





Die discussie zal de spotters een worst wezen. Feit is dat ze voortaan niet meer op hun geliefkoosde heuvel mogen plaatsnemen om vliegtuigen te fotograferen. "Bijzonder jammer, en een heel bizarre maatregel", vindt spotter Paul Corbeel. "Aan de omheining van de woonunits hangen doeken, zodat we de gebouwen niet kunnen zien. Dat men de privacy van de bewoners als reden aanhaalt, begrijp ik niet. De heuvel is simpelweg de beste plaats om foto's te maken." Met deze maatregel stijgt de vrees bij de spotters dat ze op termijn alleen op de platformen plaats zullen mogen nemen om foto's te maken en dat alle andere locaties rond de luchthaven verboden terrein zullen worden.





"Dat is zeker niet de bedoeling", aldus Legein. "Maar het is wel zo dat we de spotters het liefst op de platformen aan het werk zien."





Sancties

Welke sanctie overtreders riskeren, moet nog bekeken worden. De politie laat evenwel weten dat ze geen heksenjacht wil voeren. Voorts is het in diezelfde zone ook verboden om ladders tegen de omheining te plaatsen. Die maatregel komt er nadat betogers midden juni met ladders over de omheining van de woonunits wilden klimmen. Tot slot komt er ook een stilstaan- en parkeerverbod op de dienstweg naar de asielcentra.