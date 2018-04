"Nadenken over andere bestemming" 19 april 2018

02u28 0 Steenokkerzeel Het dossier blijft ook onenigheid binnen het schepencollege veroorzaken.

Klaver/N-VA wil nadenken over een nieuwe bestemming voor de site, en vraagt daarom een studie voor een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. "Misschien is er naast wonen ook meer nood aan recreatie", zegt schepen Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). "Dat zal uit die studie moeten blijken."





"Wij zijn niet akkoord met het voorstel voor zo'n studie", zegt OCMW-voorzitter Marc Verhaeghe (Open Vld). "Dit zal het dossier helemaal blokkeren, maar dat is net wat onze coalitiepartner wil. Als er een andere bestemming komt, dan riskeert de gemeente een schadevergoeding van miljoenen te moeten betalen aan Elk Zijn Huis. Bovendien is de sociale huisvestingsmaatschappij in het verleden alle verplichtingen nagekomen. Maar met drie schepenen tegen vier van Klaver/N-VA staan we machteloos wanneer het op stemmen aankomt." (RDK)