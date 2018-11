“Moet ik mijn woning afbreken door vervuilde grond bij de buren?” Mazouttanks baren Christophe zwaar zorgen Robby Dierickx

08 november 2018

13u56 2 Steenokkerzeel Christophe Van Eechaute houdt zijn hart vast: door de verontreiniging van een aanpalend perceel moet hij mogelijk zijn woning — deels — afbreken. “Terwijl de eigenaar van die grond al langer had kunnen optreden. Ik overweeg klacht in te dienen.”

Hoe vervuild is de grond? Is ook de grond onder zijn eigen woning vervuild? En wat zijn de gevolgen voor zijn huis? Drie vragen waar Christophe zo snel mogelijk een antwoord op hoopt te krijgen. Hij woont in de bocht van de Kortenbergsesteenweg, ter hoogte van de Blockmansstraat. Daar bleek vijftien jaar geleden al dat het braakliggende perceel naast zijn woning zwaar verontreinigd is.

“Die vervuiling kwam aan het licht toen de eigenaar in 2003 in het kader van verkoopplannen een bodemonderzoek moest laten uitvoeren door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)”, herinnert Christophe zich. “Oorzaak van die verontreiniging is een mazouttank van 5.000 liter, die volgens de eigenaar al sinds 1991 buiten dienst was. Maar ondanks de vastgestelde vervuiling gebeurde er in de daaropvolgende jaren niets. Tot de eigenaar in 2010 nieuwe analyses liet uitvoeren, en er plots geen verontreiniging meer bleek te zijn. Maar nu, net wanneer de grond verkocht zal worden, blijkt er toch opnieuw iets aan de hand te zijn.”

Tweede mazouttank

Bij het uitgraven van de grond bleek er immers niet alleen een mazouttank van 5.000 liter te zitten, maar ook een tweede tank van 22.000 liter. Volgens Christophe begonnen die vorige maand te lekken toen de aannemer ze uit de grond wilde halen. “De werkzaamheden werden meteen stilgelegd”, klinkt het. “Een maand lang lagen de tanks open en bloot, maar vandaag (donderdag, red.) heeft de gemeente ze toch afgedekt. Maar nog altijd is de kans groot dat de olie ondertussen door de regen doorgesijpeld is tot op het grondwaterniveau, om zich vervolgens horizontaal te verspreiden naar aanpalende percelen — ondanks meerdere ingebrekestellingen.”

Christophe vreest dan ook dat de verontreiniging ook voor hem gevolgen kan hebben. “Die mazouttanks bevinden zich vlak naast mijn zijgevel”, legt hij uit. “Ik heb zelf al stalen van mijn grond genomen en die zijn niet echt positief. Als blijkt dat ook mijn grond zwaar vervuild is, dan moet ik mijn woning mogelijk — deels — afbreken. En dat terwijl de eigenaar van de aanpalende grond al veel langer had kunnen optreden. Ik ben ervan overtuigd dat hij goed genoeg wist dat er nog mazout in de tanks zat. Ik overweeg dan ook een klacht in te dienen wegens schuldig verzuim.”

OVAM bevestigt intussen dat er verontreiniging vastgesteld werd. “We hebben nu op vraag van het gemeentebestuur een deskundige aangesteld die de vaststellingen zal doen op het betreffende perceel en de aanpalende percelen”, zegt woordvoerder Jan Verheyen. “We verwachten de resultaten later deze maand. Het klopt ook dat er in 2003 een eerste onderzoek was, en dat er destijds sprake was van slechts één mazouttank, terwijl dat nu niet blijkt te kloppen. Van nieuwe analyses in 2010 hebben we evenwel geen weet.”

De eigenaar van de grond wenste niet te reageren.