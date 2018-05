"Meubels, wasmachine, alles is verloren" GETROFFEN INWONERS METEN SCHADE OP NA DE STORM SILKE VANDENBROECK

26 mei 2018

02u35 1 Steenokkerzeel De inwoners van Grimbergen, Zaventem en Steenokkerzeel hebben er een slapeloze nacht opzitten. Na de stortbui van donderdag was het gisteren opruimen geblazen. Veel woningen raakten beschadigd door water en modder. "We hopen dat dit erkend wordt als ramp."

"Het was een korte nacht", steekt Wendy Loockx uit Steenokkerzeel van wal. "Rond middernacht stopten we met poetsen en heb ik pasta gekookt voor iedereen die ons geholpen heeft. Daarna ben ik gaan slapen. Maar om 1 uur 's nachts stond de brandweer hier om alles leeg te pompen. Na slechts enkele uren slaap was ik vanochtend om 6 uur weer klaar wakker."





De woning van Wendy in de Weg naar Nederokkerzeel raakte zwaar beschadigd door de hevige regenval. "De kelder stond tot aan het plafond gevuld met water. Naast heel wat meubelstukken zijn onze verwarmingsketel, stookolietank en wasmachine hopeloos verloren. Het hele huis ruikt trouwens naar stookolie", zegt Wendy. Ondanks de opruimwerken van donderdagavond stond er gisterochtend alweer water in de kelder. "Het is dweilen met de kraan open. Onze verzekeringsagente zegt ook dat de schade aanzienlijk is. Ze trommelde zelfs een professionele schoonmaakdienst voor ons op. Ook zullen twee experts langskomen om de schade op te meten. Het nadeel daarvan is dat we al onze kapotte spullen op de oprit moeten laten staan. Het zal dus nog wel even duren vooraleer alles opgeruimd is. Het is een uitzonderlijke gebeurtenis, al zullen we onze nieuwe spullen voor alle zekerheid toch op een verhoogje zetten."





Rijstveld

Bij buren Arnaud Tulpinck en zijn vrouw Glynis Cresson is het water ondertussen zo goed als verdwenen uit hun tuin. "Het leek hier donderdagavond wel een Chinees rijstveld", zegt Cresson. "Het gras is nog steeds zompig, dus we maken ons nog wel wat zorgen over het verjaardagsfeestje van onze zoon dat normaal gezien zaterdag (vandaag red.) in de tuin plaatsvindt. Dus hopelijk blijft de zon schijnen en droogt alles op tijd op." Zon of geen zon, ook Cresson en haar man hebben nog heel wat werk voor de boeg. "Het tuinhuis en de kelder moeten grondig onder handen genomen worden. Overal zit modder. Het is een enorme tegenslag. Ik heb zelfs eventjes moeten huilen, maar gelukkig bleef ons huis zelf gespaard."





"Dit was pure overmacht", zegt Kurt Ryon (N-VA), burgemeester van Steenokkerzeel. "We hebben binnenkort een vergadering waarbij we bekijken of we maatregelen moeten nemen om overlast als deze in de toekomst te vermijden."





Dirk Philips (Open Vld), waarnemend burgemeester van Zaventem, geeft aan dat ook zijn gemeente niets had kunnen doen om dit te voorkomen. "Het was een plotse stortbui en de riolering kon het gewoon niet meer slikken. Onze ploegen zijn bezig geweest tot 4.30 uur vrijdagochtend en ook overdag waren we nog hard aan het werk."