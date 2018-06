'Lievelingsnichtje' pluimde tante (99): twee jaar cel 28 juni 2018

Een vrouw uit Kampenhout werd veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor misbruik van vertrouwen.





De vrouw had 29.250 euro afgehaald met de bankkaart van haar 99 jaar oude tante uit Steenokkerzeel. Die had haar nota bene mee opgevoed. Ze hadden dan ook een sterke band en daar maakte beklaagde S. misbruik van. Zo leende de tante haar bankkaart uit aan haar nichtje om boodschappen voor haar te doen.





Maar S. kampte met een enorme schuldenberg en besloot die af te betalen met het geld van haar tante. Zo haalde ze verschillende keren geld af tussen 2013 en 2017. "Mochten het slachtoffer en de familie geen onraad geroken hebben, dan had ze het hele vermogen opgesoupeerd", beklemtoonde de advocaat van de burgerlijke partij.





Het parket had een effectieve celstraf van achttien maanden gevorderd, maar daar ging de rechter niet op in. De vrouw moet wel een cursus 'slachtoffer in beeld' volgen en werk zoeken. (WHW)