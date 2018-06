'Lievelingsnicht' maakte tante 29.250 euro lichter 13 juni 2018

03u03 0 Steenokkerzeel Een vrouw uit Kampenhout riskeert achttien maanden cel voor misbruik van vertrouwen. Volgens het parket haalde ze niet minder dan 29.250 euro af met de bankkaart van haar tante.

Het slachtoffer, een 99-jarige vrouw uit Steenokkerzeel, had beklaagde S. mee opgevoed. Ze vertrouwde de vrouw door en door. Zo gaf ze S. haar bankkaart mee om inkopen te doen.





Maar wat niemand in de familie wist, was dat S. met een enorme schuldenberg kampte. En die besloot ze af te betalen met het geld van haar tante. Tussen eind 2013 en begin 2017 haalde ze in totaal 29.250 euro af. Dat deed ze in bankkantoren in Kampenhout, Boortmeerbeek en Steenokkerzeel. "Mochten het slachtoffer en de familie geen onraad geroken hebben, dan zou ze het hele vermogen van haar tante opgesoupeerd hebben", aldus de advocaat van de burgerlijke partij.





Veel van de geldafhalingen werden gefilmd, waardoor ontkennen geen zin had. Maar volgens de beklaagde ging het niet om zoveel geld. "Haar tante was bereid om haar een financieel duwtje in de rug te geven", aldus haar advocaat. "Dat werd wel nooit concreet geregeld. Ook heeft ze een deel van het geld terugbetaald. Met een effectieve celstraf wint niemand hier. Daarom vragen we een werkstraf." (WHW)