"Ik voel me beter én jonger dan zes jaar geleden" GERUCHTEN BEVESTIGD: OUD-BURGEMEESTER SERVRANCKX KEERT TERUG ROBBY DIERICKX

12 mei 2018

02u42 0 Steenokkerzeel Er waren al enige tijd geruchten, en intussen staat het vast: gewezen burgemeester Karel Servranckx (72) komt opnieuw op. Hij zal in oktober lijsttrekker van LVB (Lijst van de Burger) zijn, waar ook Open Vld deel van zal uitmaken.

Achttien jaar lang stond Karel Servranckx aan het hoofd van de gemeente Steenokkerzeel, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 moest hij het afleggen tegen Kurt Ryon (Klaver/N-VA). Daags na die verkiezingen kondigde Servranckx zijn afscheid aan. "Mijn opdracht is volbracht. Vanaf nu kan ik eindelijk wat meer tijd met mijn vrouw Liesbet doorbrengen", klonk het destijds. Al zetelde de gewezen burgemeester deze legislatuur wel nog in de raad van het Sociaal Huis.





Enkele maanden geleden begon de geruchtenmolen plots volop te draaien: er zat naar verluidt een terugkeer van Servranckx aan te komen. Zelf hield hij de boot nog geruime tijd af, maar nu bevestigt hij dat hij wel degelijk naar de kiezer trekt. "Zes jaar geleden dacht ik dat ik me vandaag te oud zou voelen om nog deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar niets is minder waar", klinkt het. "Ik lijk wel jonger te worden en voel me zelfs beter dan zes jaar geleden. Bovendien vragen heel wat mensen uit het dorp me al langer om opnieuw op te komen. Dat laatste is ook mijn vrouw niet ontgaan. Zij heeft me dan ook het belangrijke duwtje in de rug gegeven om de stap te zetten."





De oud-burgemeester zal op 14 oktober lijsttrekker van de LVB zijn. "Ik krijg de volle steun van de huidige Open Vld-ploeg", zegt Servranckx. "De naam 'Open Vld' verdwijnt in Steenokkerzeel en wordt vervangen door LVB. Wie deel zal uitmaken van de lijst, maken we op 20 mei bekend tijdens onze eetdag in De Corren. Het staat wel al vast dat huidig OCMW-voorzitter Marc Verhaeghe mee in het project stapt, in tegenstelling tot Open Vld-schepenen Sato Pollet en Jerry Casier. Zij hebben om persoonlijke redenen besloten niet op te komen."





In de clinch met Ryon

Servranckx beseft dat hij naar alle waarschijnlijkheid vooral tegen huidig burgemeester Kurt Ryon zal moeten opboksen. De twee gingen in het verleden ook al meermaals met elkaar in de clinch. "Maar als het moet, dan kunnen we zeker ook samenwerken", aldus nog Servranckx. "Ik heb met niemand problemen en kan met iedereen rond de tafel zitten. Of ik een kans maak om opnieuw burgemeester te worden? Wat de kiezer uitspreekt, zal heilig zijn. Als de inwoners me weer als burgemeester willen zien, dan zal ik de sjerp zeker omgorden. En als blijkt dat men vindt dat mijn tijd voorbij is, dan zal ik me daar ook bij neerleggen."