"Ik blíjf geloven in het leven" MARLEEN DERUYVER SCHRIJFT BOEK OVER INCEST EN DUBBELE KANKER ROBBY DIERICKX

15 maart 2018

02u41 0 Steenokkerzeel Marleen Deruyver (59) heeft gisteren haar boek 'Schuilen in kwetsbaarheid' voorgesteld. Daarin vertelt ze open en bloot over de incest uit haar jeugd, de vlucht naar een klooster en het gevecht tegen twee kankers. "Toch bleef ik geloven in het leven en de liefde. Die kracht wil ik nu delen", aldus de auteur.

Marleen Deruyver kende een bijzonder moeilijke jeugd. Als jong meisje werd ze misbruikt daar haar vader, waarna ze op 21-jarige leeftijd besloot om thuis weg te lopen. Ze vluchtte naar een klooster, waar ze vijftien jaar zou verblijven. "Niemand in het klooster wist wat ik meegemaakt had, tot het onverwerkte verleden plots begon te knagen", vertelt Marleen Deruyver. "Ik stortte in, waarna de overste van het klooster zich over mij ontfermde en me psychologisch liet begeleiden. Dat heeft me sterker gemaakt."





Van hemel naar hel

Daarop besloot Deruyver het klooster voor een jaar te verlaten. "Ik was er niet uit geloofsovertuiging naartoe gegaan, wel om thuis weg te zijn", klinkt het. "Korte tijd later vond ik werk en kwam ik mijn huidige echtgenoot tegen, waarna ik besloot om niet meer terug te keren. We kregen twee kindjes en het geluk lachte me toe." Tot ze enkele jaren later een zwaar verdict te horen kreeg: darmkanker. "Ik overwon de ziekte, maar zes maanden na de laatste chemo sloeg het noodlot opnieuw toe. Ditmaal had ik borstkanker. Opnieuw een smak in mijn gezicht. Eerst wilde ik niet meer behandeld worden, maar uiteindelijk koos ik toch om te vechten voor mijn twee kinderen." Acht jaar geleden kreeg ze te horen dat ze ook borstkanker overwonnen had. "Ik had me altijd voorgenomen om - als ik de kanker zou overwinnen - er ook iets mee te doen. Vandaar kwam het idee om mijn levensverhaal neer te pennen."





Vanaf vandaag ligt 'Schuilen in kwetsbaarheid' in de boekhandels. "Het schrijfproces was soms bijzonder moeilijk. Alle trauma's keerden terug, zeker de incest. Maar wanneer ik het moeilijk had, sprong ik op de fiets en reed ik naar het bos, waar ik de longen uit mijn lijf schreeuwde. Uiteindelijk heb ik ongeveer een jaar aan het boek gewerkt."





Missie

Met 'Schuilen in kwetsbaarheid' wil de Melsbroekse aantonen dat je ondanks de vele tegenslagen moet blijven geloven in het leven. "Als mensen hun leven na het lezen van mijn boek weer in de plooi krijgen, is mijn missie geslaagd. Het boek zal voor velen die door een moeilijke periode gaan ook de mogelijkheid bieden om stil te staan bij hun eigen situatie."





Kankeronderzoeker Johan Swinnen is alvast lovend over het boek. "Zelden werd ik zo gegrepen door een verhaal. Het heeft me niet meer losgelaten."





Schuilen in kwetsbaarheid ligt vanaf nu in alle Standaard Boekhandels en is verkrijgbaar via www.bol.com en www.marleenderuyver.com.