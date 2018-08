"Ik ben op dreef. Medaille in vizier" JOLIEN (17) NAAR WK LUCHTDRUKGEWEERSCHIETEN IN ZUID-KOREA ROBBY DIERICKX

28 augustus 2018

02u38 0 Steenokkerzeel Amper 17 is ze, maar Jolien Verret uit Perk trekt zaterdag wel naar Zuid-Korea voor het WK luchtdrukgeweerschieten. "Mijn vriendinnen vinden het wel cool dat ik zo'n aparte hobby heb", aldus Jolien, die binnen twee jaar op de Olympische Spelen in Tokyo hoopt te mogen schitteren.

Nog enkele uren intensief trainen, haar koffer pakken en Jolien Verret kan zaterdag vol goede moed op het vliegtuig naar Zuid-Korea stappen. Daar doet ze begin september een gooi naar een medaille op het wereldkampioenschap luchtdrukgeweerschieten. Toch wel een aparte hobby voor een 17-jarige. "Dat vinden mijn vriendinnen ook, al vinden ze het wel bijzonder cool (lacht)", aldus Jolien. "Ik ben via mijn vader in de sport gerold. Hij deed ook aan luchtdrukgeweerschieten en nam me zowat zeven jaar geleden mee naar één van zijn wedstrijden. Ik was meteen verkocht. Wat later nam ik tien starterslessen in Vilvoorde, alvorens ik zelf mocht schieten. Ik besef dat het geen alledaagse sport is voor een 17-jarig meisje, maar ik beleef er bijzonder veel plezier aan."





Ondertussen heeft Jolien zich ook al bewezen in het geweerschieten. Zo trok ze onder meer naar Sydney, de Verenigde Staten en München om er wereldbekerwedstrijden te schieten. Maar het voorlopige hoogtepunt uit haar nog prille carrière staat volgende week met het WK in Zuid-Korea gepland. "Hoe groot mijn kansen op een medaille zijn, is moeilijk in te schatten", zegt ze. "Veel hangt af van het moment zelf en uiteraard ook van de tegenstand. Ik vertrek evenwel met veel vertrouwen naar Zuid-Korea, want de laatste weken ben ik goed op dreef."





Toch zal Jolien deze week nog hard moeten trainen om helemaal klaar te zijn voor het WK. "Van groot belang om een topprestatie neer te kunnen zetten in Zuid-Korea", beseft ze. "Normaal train ik drie keer per week: één keer thuis, één keer in Vilvoorde en één keer in Amay bij Luik."





Olympische Spelen

Door het vele trainen en de resem buitenlandse wedstrijden was er vorig jaar minder tijd voor school, maar een goede planning en hard werk maken het toch min of meer combineerbaar. Jolien zit in het vijfde middelbaar in het Sint-Jozefscollege in Sint-Pieters-Woluwe. Haar ambities in het geweerschieten zijn de Olympische Spelen van 2020 en of 2024. "Als ik er hard genoeg voor werk, dan denk ik dat een kwalificatie voor de Spelen haalbaar is. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door mijn ouders, mijn school, Lionel Cox (zilveren medaillewinnaar van 2012) en de voorzitter van de Belgische bond en het BOIC (Belgisch Olympisch Comité), waar ik nog een stage volg in Vittel eind oktober. Zonder al deze steun zou ik nooit zo ver staan."