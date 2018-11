“Geen meerderheid meer zoals voorbije 6 jaar” Klaver/N-VA kiest er bewust voor om alleen te besturen Robby Dierickx

26 november 2018

14u13 1 Steenokkerzeel De vernieuwing van project Den Dam, de uitbreiding van het tragewegennetwerk en meer inzetten op de open ruimtes: dat zijn de voornaamste doelstellingen van het toekomstige schepencollege van Steenokkerzeel. Dat zal met Klaver/N-VA uit slechts één partij bestaan. “We hebben de voorbije zes jaar gezien tot wat een coalitie kan leiden…”, sneert burgemeester Kurt Ryon.

Neen, het boterde de voorbije jaren niet tussen Klaver/N-VA en Open Vld in Steenokkerzeel. De openlijke ruzies zorgden voor een vertrouwensbreuk tussen beide partijen. Open Vld, dat op 14 oktober onder de naam LVB naar de kiezer trok, werd hiervoor afgerekend en ging van zes naar vier zetels. Klaver/N-VA kreeg dan wel weer de volle steun van de kiezer en behaalde met 14 van de 23 zetels een absolute meerderheid. Toch sloot burgemeester Kurt Ryon een coalitiepartner niet meteen uit. “Maar na vele vergaderingen hebben we beslist om toch het volledige mandaat op te nemen”, aldus Ryon. “Door de vele perikelen met Open Vld in de huidige meerderheid was een nieuwe coalitie met de liberalen al meteen uitgesloten. CD&V en sp.a behaalden beide slechts één zetel, dus zij verdienden geen plek in het schepencollege. Bleef alleen nog Groen (drie zetels) over, maar met Klaver beschikt ons kartel over een eigen groene insteek. Om die reden hebben we beslist om het toch alleen te gaan doen. Met 14 van de 23 zetels beschikken we bovendien over een ruime meerderheid.”

Kritiek

Ryon, die voor de tweede legislatuur op een rij de sjerp mag omgorden, is zich bewust van het feit dat alleen besturen ook nadelen kent. “Wanneer je met een andere partij bestuurt, is sommige kritiek van inwoners gericht op de coalitiepartner. Nu komt alle kritiek logischerwijze bij ons terecht. Maar we hebben het gevoel dat we goed bezig zijn en dat werd ook bewezen door de verkiezingsuitslag. De voorbije zes jaar hebben we onze stempel al grotendeels op het beleid kunnen drukken, maar ik ben van mening dat je twaalf jaar nodig hebt om je volledig te kunnen bewijzen.”

Intussen heeft Klaver/N-VA ook al de eerste doelstellingen voor de komende zes jaar bekendgemaakt. In eerste instantie werkt de partij voort aan eerder goedgekeurde projecten zoals de verbouwing van de Sint-Cajetanusschool in Perk, de aanpak van de schoolomgeving rond Tilia in Melsbroek, de kinderopvang in het centrum van Steenokkerzeel en de bouw van nieuwe lokalen van de Chiro van Perk en de speelpleinwerking. “Daarnaast zal het project Den Dam, waar voetbal, tennis en petanque een onderkomen zullen krijgen, volgend jaar opgestart worden”, aldus nog Ryon. “Voorts beschikken we na Nieuwjaar eindelijk over een schepen van Erfgoed en Patrimonium, broodnodig in een gemeente met zoveel kerken, kastelen en andere erfgoedwaardige gebouwen. Andere belangrijke pijlers zijn de verdere uitbouw van een tragewegennetwerk, het behoud van de open ruimtes, de aanleg van veilige voet- en fietspaden en het niet-verhogen van de belastingen.”