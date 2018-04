"Er is lang genoeg geklungeld" FC MELSBROEK VRAAGT OPLOSSING VOOR TEKORTKOMINGEN VOETBALCOMPLEX ROBBY DIERICKX

02u45 0 Steenokkerzeel Een jaar nadat FC Melsbroek haar intrek nam in het nieuwe voetbalcomplex langs de Wylder zijn er nog tal van problemen aan het gebouw. Zo zijn er onder meer problemen met de branddetectoren en de elektriciteits- en de gasinstallaties. FC Melsbroek vraagt snel een oplossing.

In de paasvakantie van vorig jaar verhuisde FC Melsbroek van de oude locatie aan de overkant van de Haachtsesteenweg naar het nieuwe voetbalcomplex aan de Wylder. Dat werd opgelegd door Brussels Airport, dat de oude voetbalvelden nodig had voor de bouw van enkele nieuwe projecten. Maar de bouw van het nieuwe complex aan de Wylder verliep niet zonder slag of stoot. Oppositiepartij Groen hekelde meermaals het "geklungel" tijdens het bouwproces. Zo waren er onder meer problemen met de nutsleidingen ter hoogte van de toog in de kantine. En ook nu - een jaar na de officiële opening - blijven mankementen opduiken.





Niet geluisterd

"We vernemen dat voor de elektriciteits- en de gasaansluitingen geen goedgekeurd attest afgeleverd werd", zegt Patrick Debeyter van Groen. "Onlangs nog werden zeventien inbreuken vastgesteld bij de gasleidingen. We hebben lang genoeg gewacht om het gemeentebestuur een kans te geven, maar nu duurt het toch bijzonder lang om die problemen op te lossen."





Ook Henri Vandervorst, voorzitter van FC Melsbroek, trekt aan de alarmbel en hoopt dat er snel beterschap komt. "Tijdens het bouwproces werd niet naar ons geluisterd", klinkt het. "Neem nu de branddetectoren. Die treden al in werking wanneer onze spelers onder de douche staan. Ik had er nochtans op gehamerd om andere branddetectoren te plaatsen. Inmiddels werd het brandalarmsysteem uitgeschakeld omdat we de sirene niet meer konden afzetten. Gevolg: er heerst een gevaar voor onze spelers. Wat als er brand uitbreekt? Ook de andere technische installaties voldoen niet aan de vereisten, en dat één jaar na de opening."





Oplossing in de maak?

Sportschepen Geert Laureys (Klaver/N-VA) begrijpt de frustraties van de club, maar zegt dat bouwheer Brussels Airport Company aan een oplossing werkt. "Al duurt het allemaal wel wat lang, moet ik toegeven", aldus de schepen. "Volgens de luchthaven is er inmiddels wel een goedgekeurd attest voor de elektriciteitsinstallatie, maar dat wordt weerlegd door de club. Ook wat de branddetectoren betreft, is er een oplossing in de maak. Als gemeente zetten we er nu ook druk achter dat dit alles zo snel als mogelijk opgelost geraakt."





De sportschepen betreurt ook dat er op de voormalige voetbalsite ondertussen nog niets gebeurd is, terwijl de club plots in sneltempo moest verhuizen. "Hadden we dit geweten, dan had men meer tijd kunnen nemen voor de afwerking van het nieuwe complex."