"Dom college niet nodig voor Den Achtergael" 02u45 9 Steenokkerzeel Daags nadat de gemeenteraad van Steenokkerzeel de komst van 75 sociale woningen in de Lijsterlaan verwierp, geeft voorzitter van Elk Zijn Huis Karel Servranckx aan dat het project Den Achtergael nog niet begraven is. "We hebben het dom college niet nodig voor de bouw van onze sociale woningen."

Donderdagavond stemden meerderheidspartij Klaver/N-VA, oppositiepartijen Groen, CD&V en sp.a, en onafhankelijk oppositielid Jan Van Hoof tegen het project Den Achtergael. Alleen meerderheidspartij Open Vld stemde voor. Daardoor kan het schepencollege de bouwvergunning niet verlenen. De beslissing werd op gejuich onthaald door de buurt. "We hebben Elk Zijn Huis meerdere keren gevraagd om het project te verkleinen, maar dat zag de huisvestingsmaatschappij niet zitten", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Mombaerts (Klaver/N-VA).





"We gaan door"

Bij Elk Zijn Huis wil men de strijdbijl allerminst begraven. "We hebben aan alle eisen van het college voldaan en de dienst Ruimtelijke Ordening heeft alle bezwaren verworpen. Dat de gemeenteraad deze beslissing neemt, is totaal onlogisch", zegt voorzitter Karel Servranckx. "We gaan door met het project. De gronden zijn woonuitbreidingsgebied en werden door ons gekocht. We hebben het dom schepencollege en de domme gemeenteraad niet nodig om te slagen. We zullen hogerop onze vergunning wel halen. Noteer maar: alle geplande woongelegenheden zullen er komen."





Burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) zegt dat het project er niet kan komen zolang de trage wegen niet gewijzigd worden. "Bovendien willen we géén 75 woongelegenheden. Een kleiner project zien we wel zitten, maar zonder verschuiving van de buurtwegen kan er niets komen. De gemeenteraad heeft die wijziging echter verworpen." (RDK)