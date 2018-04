'Agressieve' sticker op pmd-zakken wordt 'Sorry-sticker' 05 april 2018

02u29 0 Steenokkerzeel Wie afval in de pmd-zakken stopt dat er niet in thuishoort, zal die zak voortaan niet meer terugvinden met een rode sticker op. "Te agressief", vindt afvalintercommunale Interza. Het wordt nu een 'Sorry-sticker'.

"Veel inwoners doen hun best wat sorteren betreft, maar voor die blauwe zak is dat niet altijd even gemakkelijk", zegt Herlinde Baeyens van afvalintercommunale Interza, die in Zaventem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Kampenhout actief is. "Toch kregen ze bij een klein foutje meteen een rode sticker met daarop in dikke letters 'FOUT GESORTEERD'. Die boodschap was eigenlijk te agressief. Daarom kleven we voortaan een 'Sorry-sticker' op pmd-zakken die 'verkeerd afval' bevatten. Die sticker legt meteen ook uit waarom de zak is blijven staan en wat er aan gedaan moet worden." Voor een woordje uitleg over de pmd-zakken kan je ook altijd in het recyclagepark terecht. (RDK)





