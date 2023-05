Steeds meer kleine festivals gooien de handdoek in de ring: “We kunnen niet opboksen tegen grote gevestigde waarden”

Het regent annulaties bij de kleinere festivals. Zo werd Grenspop in Hoogstraten twee weken voor de start afgelast en zullen jazzliefhebbers deze zomer niet terechtkunnen op Jazzwood in Lubbeek. En ook in Antwerpen werden al heel wat evenementen geannuleerd, waaronder Antwerpen Zingt, Fire is Gold en Linkerwoofer. Wat is er aan de hand in festivalland?