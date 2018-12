Stationsfeesten van Heide vieren 30 jaar stationschef Jan Francken: “Nooit gewerkt, want station is mijn tweede thuis” Toon Verheijen

04 december 2018

18u49 1 Stationschef Jan Francken begon in 1988 zijn carrière als stationschef in Heide. Vanaf dag één stond hij met ‘de vroege’. Onze zijn impuls werd het station Heide misschien wel het meest toeristische treinstation in Vlaanderen. Tot zelfs over de landsgrenzen heen is het bekend als het ‘Suske & Wiske-station’. “Ik beschouw het dan ook een beetje als mijn station”, knipoogt Jan Francken.

Hij is nog een echte stationschef. Eentje die zijn station van binnen en van buiten kent. Eentje die letterlijk van de vroegere wacht- en loketzaal een ‘museumpje' heeft gemaakt. Suske en Wiske vooral, maar altijd wel met die extra link naar Kalmthout en dan vooral Heide. Jan is dan ook zelf een stripfanaat in hart en nieren. Hij heeft de gemeente meer dan eens op de toeristische kaart gezet, recent nog met de strip Kalmthout in Beelekes. “Ik ben er echt trots op", lacht Jan Francken. “Een echte stationschef als ik, dat is een uitstervend ras. Want nu heerst vooral flexibiliteit. In het weekend moet ik soms ook naar Antwerpen, maar ik ben altijd blij dat ik weer in ‘mijn’ station ben. Maar ik besef ook dat het wel eens de laatste jaren kunnen zijn, want in 2020 wordt er een nieuw beleidsplan opgesteld. Ik hou er rekening mee dat het dan gedaan is.”

Suske en Wiske

Het station Heide is ook meer dan een station. Eigenlijk is het een beetje een cultureel centrum geworden. “Activiteiten rond Suske en Wiske, boekvoorstellingen, persconferenties, exposities of andere zaken. Het is hier allemaal al doorgegaan”, vertelt Jan. “Er is wel eens kritiek geweest vanuit de NMBS, maar uiteindelijk hebben ze altijd ingezien dat het hier leven in de brouwerij bracht. Ik ben ook altijd de gemeente dankbaar geweest, want ze hebben mij altijd gesteund. "

Jan diept nog een leuk verhaal op van jaren geleden. “Een Nederlandse dame uit Eindhoven kwam hier met de trein aan en kwam meteen op me afgestapt”, vertelt Jan. “Ze wilde toch iets weten. Ze had in Eindhoven een ticket gekocht naar Heide en daar antwoordde de loketbediende: ah, het Suske & Wiske-station! We zijn dus tot over de landsgrenzen bekend (lacht).”

Tweede thuis

Jan werkte de voorbije dertig jaar lang telkens met de ‘vroege’. In het begin was dat van 7 tot 15 uur en later van 6 tot 13.30 uur. “De laatste tijd begint dat wel te wegen en blijf ik tijdens het weekend minder snel ergens hangen (lacht). Maar ik heb het altijd graag gedaan. Eigenlijk heb ik zelfs nooit een dag echt het gevoel gehad dat ik moest gaan werken. Het station was mijn tweede thuis. Ik heb er ook veel uren na sluitingstijd doorgebracht. Het sociale contact ook met de klanten. Geregeld kwamen/komen er ook mensen langs voor een babbel een koffie. Of die scholen die hier op bezoek komen en een rondleiding willen. Of Sinterklaas die ik officieel moet ontvangen.”

Stationsfeesten

Nu zaterdag en zondag is iedereen tussen 10 en 17 uur welkom in het station van Heide. Enkele treinliefhebbers hebben een unieke maquette van 7 op 2,5 meter gemaakt van het station van Heide, die een allereerste keer getoond zal worden. Er wordt ook een doek ingehuldigd met een tekening die Jan ooit speciaal liet maken voor het station. Daarnaast is er ook een expo over de geschiedenis van het station.