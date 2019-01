Stanneman wordt zware jongen Bierfirma Stanneman bouwt eigen barwagen en werkt samen met 2 Many Hessel Toon Verheijen

01 januari 2019

08u53 1 Bierfirma Stanneman schakelt een versnelling hoger. Brouwer Erwin Vermeulen heeft van zijn blonde versie een zware versie gemaakt van 13 graden. Om zijn bier nog beter aan de man te brengen, rijdt hij sinds kort ook met een zelfgemaakte trailer rond die gehuurd kan worden. Hij werkt ook af en toe samen met het kersverse dj duo 2 Many Hessel die ook vanuit een trailer muziek maken.

Erwin Vermeulen is al een twaalftal jaren bezig met bierbrouwen als amateur, maar sinds twee jaar commercialiseert hij zijn bieren. En dat gaat pijlsnel de hoogte in, want volgend jaar hoopt hij de kaap van de 10.000 liter te halen. Voor 2019 heeft Erwin wel al meteen goede voornemens: een nieuw bier op de merkt brengen. “Hij is nog volop aan het rijpen, maar tegen februari moet hij klaar zijn. Het bierfestival in Wieze krijgt de primeur. Het is een speciallek geworden in elk geval. Geen kriekbier zoals ik eerder had gezegd, maar wel een zwaardere versie van mijn blonde Stanneman (het bier is genoemd naar zijn zoon Stan, red). Het is een bier geworden van 13 graden. Een echte ‘silent killer’ (grijns). Ik heb er ook een speciaal procedé voor gebruikt door het bier twee keer te maischen (tijdens het maischen wordt de mout gemengd met warm water. De enzymen die tijdens dit proces vrijkomen breken het zetmeel af tot enkelvoudige suikers, red). De eerste keer brouw ik met water, maar de tweede keer dus met bier (lacht).”

Stannemantruck

Erwin hoopt dat het bier aanslaat. “Ik weet dat het niet voor iedereen weggelegd zal zijn”, vertelt Erwin. “Een dergelijk zwaar bier kom je ook niet heel veel tegen. Voor volgende keer heb ik ook al iets in gedachte, maar dan zal mijn donkere Stanneman de basis zijn.” Ondertussen droomt Erwin ook al verder van een eigen brouwerij. “Dat zou de ultieme droom zijn, want nu moet ik altijd nog alles laten brouwen in een andere brouwerij (Pirlot in Zandhoven, red). Maar ik heb zeker nog geen pand op het hoog. We zullen nog wel zien. Voorlopig hebben we al wel geïnvesteerd in onze eigen Stannemantruck. Samen met een kameraad heb ik die zelf in elkaar gelast. Het slaat wel aan heb ik de indruk. Het valt ook op. De bedoeling is om regelmatig wat beurzen of evenementen te gaan doen om mijn bier nog wat meer te promoten. Wie wil mag de Stannemantruck ook altijd huren.”

Dj-duo

Opvallend, maandag stond Erwin samen met een nog twee Herseltse ondernemers op de parking van Conquest om de nieuwjaarszangers en de ouders te trakteren. Die andere twee zijn Jiri Koolmees en Yves Cools die samen 2 Many Hessel vormen. “Hessel is het dialect voor Herselt en het eerste deel is uiteraard een knipoog naar 2manydj’”, lacht Jiri Koolmees. “Normaal ging deze truck dienen als foodtruck voor de zaak van mijn vrouw, maar dat is niet doorgegaan. We zijn dan wat beginnen nadenken en toen is dit uit de bus gekomen. We willen ons richten op bedrijfsfeesten, trouwfeesten of andere gelegenheden maar vooral voor mensen die het buiten willen doen en eens niet in een klassieke zaal willen staan. We zijn zeker geen nieuwe Dimitri Vegas & Like Mike, maar we willen ons wel even hard amuseren (lacht). En het is zeker de bedoeling dat we regelmatig gaan samenwerken met de Stanneman.”