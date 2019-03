Zestiger riskeert boete voor bezit van 1.200 obussen Christophe Maertens

28 maart 2019

20u21 0 Staden Op de rechtbank van Ieper moet zich een man verantwoorden omdat bij hem 1.200 obussen, waarvan er nog twintig geladen waren, in beslag werden genomen. J.V. bleek ook in het bezit van geweren. Hij riskeert een boete.

J.V. groeide op in een landbouwersgezin in Westrozebeke, waar hij zijn vader regelmatig obussen uit de grond zag halen. Die werden zonder veel poeha naar de ijzerhandelaar gedragen. V. raakte gefascineerd door het oorlogstuig en reed met zijn fiets de Westhoek af op zoek naar spullen. Zijn verzameling begon langzaam te groeien, maar ondertussen verstrengde de wetgeving. De man moest zich dus verantwoorden voor de rechter voor het bezit van oorlogsmunitie. Tussen zijn 1.200 obussen zaten nog twintig geladen springtuigen. Van zijn halfautomatische .22 met geluidsdemper was de vergunning vervallen. Dovo had ook een paar flesjes uit WO I meegenomen. In die flesjes, die in granaten werden gestopt, zat een vloeistof die veranderde in een gevaarlijk gas nadat de granaat ontplofte. Zelfs de lege flesjes zijn nog gevaarlijk, want er blijft altijd wat van de stof achter en die is kankerverwekkend. De beklaagde, die bijna 60 jaar is, vraagt zijn in beslag genomen goederen niet terug, maar hoopt wel op mildheid van de rechter. Vonnis op 25 april.