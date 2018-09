Zes vrienden laten postcode Staden op onderbuik tatoeëren 04 september 2018

02u47 0 Staden Zes boezemvrienden uit Staden hebben deze zomer tijdens een reis naar Kreta samen een opmerkelijke tattoo laten zetten.

De liefde voor eigen gemeente kan ver gaan. Zo ver dat Jorni Vandenbulcke (21), Chesney Vandeviaene (21), Lynyrd Blomme (21), Armel Bouttelisier (19), Kirina Soutaert (20) en Robin Degrave (21) allemaal een tatoeage op hun onderbuik lieten zetten van een kroon met de cijfers 8840 erin verwerkt. Alle zes zijn ze geboren en getogen Stadenaars.





"Robin, Jorni en ik kennen elkaar al van in de kleuterklas", opent Lynyrd. Wat later zijn Chesney, Armel en Kirina erbij gekomen." De vriendschapsband overleefde het middelbaar en de zes Stadenaars sloten een pact. "Op een avond in Den Buk beslisten we dat we onze vriendschap en onze liefde voor ons dorp wilden vereeuwigen. We spraken af dat we samen op reis zouden gaan en dat we allemaal '8840' zouden laten tatoeëren", legt Jorni uit. Zo gezegd, zo gedaan en de vrienden maakten nog voor ze vertrokken een afspraak bij een tattooshop in Chersonissos, het beruchte plaatsje in Kreta uit de ter ziele gegane realityshow 'Oh Oh Cherso'. "Als wij iets afspreken aan de toog, dan houden we ons daar ook aan", zegt Lynyrd. "Ik heb een hekel aan loze toogpraat."





Eind juli vlogen de zes richting Kreta, waar ze een week lang stevig de bloemetjes buiten zetten. Op de voorlaatste dag kwam het grote moment.





"We kozen ter plaatse het ontwerp van de kroon uit. Het leek ons toepasselijk, omdat we ons in zekere zin als koningen te rijk voelen in Staden. En voor alle duidelijkheid: we waren nuchter."





(SVR)