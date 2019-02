Wzc De Oever krijgt ‘oriënterend kortverblijf’ Sam Vanacker

01 februari 2019

Woon-en zorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke gaat in de loop van 2020 bovenop de reguliere dienstverlening op vlak van kortverblijf ook ‘oriënterend kortverblijf’ aanbieden. Dat is een relatief nieuw concept dat in juli 2018 gelanceerd werd door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). “Concreet wordt bij oriënterend kortverblijf extra nagegaan welke specifieke zorgvormen of ondersteuningstrajecten ouderen nodig hebben om - indien mogelijk - terug te kunnen keren naar hun thuissituatie”, legt schepen van Welzijn Nathalie Depuydt (Open Vld) uit. Om dergelijke dienstverlening te kunnen aanbieden, gaat De Oever een psychologe in dienst nemen en worden er zes vergunningen gebruikt die het Zorgbedrijf Roeselare nog in portefeuille had. Die herverdeling van vergunningen door zorginstellingen onderling is overigens iets dat sterk aangemoedigd wordt door de overheid. Het aantal kortverblijfkamers in De Oever (5) verandert niet.