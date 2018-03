WTC Sportkring blaast 50 kaarsjes uit 23 maart 2018

02u39 0

Wielertoeristenclub Sportkring heeft in het SWOK in Staden z'n vijftigjarig bestaan gevierd en zette daarbij enkele bijzondere bestuursleden in de kijker. Gilbert Maes (81) was er vijftig jaar geleden ook al bij, Daniël Kerkhof werd gehuldigd voor veertig jaar trouwe dienst met de volgwagen, terwijl ook zijn echtgenote Roze-Marie Vandewalle in de bloemetjes gezet werd om haar inzet voor de organisatie van de kampioenenhuldigingen. Willem Muille tenslotte wees als kopman de andere leden jaren lang letterlijk en figuurlijk de weg.





(SVR)