Wijkcomité staat opnieuw in voor obstacle run 29 juni 2018

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar organseert Wijkcomité Den Appel op zondag 8 juli opnieuw een Obstacle Run in Westrozebeke. Deelnemers leggen een parcours af van zes kilometer met per kilometer twee hindernissen. Er is onder meer een sluipparcours, een glijbaan met zwembad, strobalen en een monkey bar. De eerste deelnemersgolf start om 11 uur aan de feesttent in de Hazelaarweg. Inschrijven kan via www.obstaclerunwestrozebeke.be. (SVR)